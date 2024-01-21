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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Росгвардейцы за год обезвредили 210 тыс. взрывоопасных предметов в зоне СВО

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие инженерно-саперных и сотрудники инженерно-технических подразделений Росгвардии за год обезвредили свыше 200 тыс. взрывоопасных предметов в зоне СВО, всего с начала операции обезврежено более 300 тыс. таких предметов, сообщили в ведомстве.

"За год в зоне специальной военной операции силами более 63 тысяч групп разминирования Росгвардии проверено 12,5 тыс. километров маршрутов движения войск и 19 тыс. объектов, при этом обнаружено и обезврежено свыше 210 тыс. взрывоопасных предметов и более 39 тонн взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

В воскресенье отмечается День инженерных войск.

По данным Росгвардии, всего с начала СВО обезврежено 323 тыс. взрывоопасных предметов и свыше 52 тонн взрывчатых веществ.

"С применением инженерной и специальной техники Росгвардии оборудовано свыше 42 тыс. фортификационных сооружений различного назначения", - добавили в ведомстве.

Кроме того, инженерные воинские части и подразделения войск приняли участие в обеспечении общественной безопасности при проведении более 30 крупных международных и общественно-политических мероприятий на территории РФ, выполнили свыше 19 тыс. задач по проверке объектов на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2024 годаВоенная операция на Украине
РФ Росгвардия
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