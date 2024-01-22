Что произошло за день: понедельник, 22 января

Елена Блиновская отправилась в СИЗО, закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и проверка возможной утечки данных Альфа-банка

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО до 26 апреля. Об этом ходатайствовало следствие, пояснив, что это обусловлено "неоднократными нарушениями ранее избранной ей меры пресечения".

- В Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФ. Профильный комитет Думы рекомендовал документ к I чтению. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Крашенинников заверил, что закон не будет иметь обратной силы.

- ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента. Ранее из избирательного штаба в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах РФ.

- Пожар на терминале "НОВАТЭКа" в Усть-Луге полностью потушили. Дмитрий Песков подчеркнул, что Минобороны и другие уполномоченные ведомства предпринимают все меры, чтобы не допустить новых атак, подобных удару беспилотников на терминал "НОВАТЭКа".

- Талибы доставили выживших в крушении российского самолета в Кабул. Представители Талибана (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что состояние здоровья россиян хорошее.

- РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка. В пресс-службе кредитной организации утечку опровергли, заявив, что сведения скомпилированы из разных источников.

- В Новокузнецке задержан подозреваемый в финансировании ВСУ. По данным ведомства, задержанный переводил деньги на нужды ВС Украины для приобретения военного снаряжения. В ФСБ не назвали персональных данных задержанного.