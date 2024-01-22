Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Что произошло за день: понедельник, 22 января

Елена Блиновская отправилась в СИЗО, закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и проверка возможной утечки данных Альфа-банка

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО до 26 апреля. Об этом ходатайствовало следствие, пояснив, что это обусловлено "неоднократными нарушениями ранее избранной ей меры пресечения".

- В Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФ. Профильный комитет Думы рекомендовал документ к I чтению. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Крашенинников заверил, что закон не будет иметь обратной силы.

- ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента. Ранее из избирательного штаба в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах РФ.

- Пожар на терминале "НОВАТЭКа" в Усть-Луге полностью потушили. Дмитрий Песков подчеркнул, что Минобороны и другие уполномоченные ведомства предпринимают все меры, чтобы не допустить новых атак, подобных удару беспилотников на терминал "НОВАТЭКа".

- Талибы доставили выживших в крушении российского самолета в Кабул. Представители Талибана (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что состояние здоровья россиян хорошее.

- РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка. В пресс-службе кредитной организации утечку опровергли, заявив, что сведения скомпилированы из разных источников.

- В Новокузнецке задержан подозреваемый в финансировании ВСУ. По данным ведомства, задержанный переводил деньги на нужды ВС Украины для приобретения военного снаряжения. В ФСБ не назвали персональных данных задержанного.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Два случая оспы обезьян выявлено в Санкт-Петербурге

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Прокуратура проведет проверку из-за сокращения персонала в S7

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

Суд перевел Елену Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО

В МИД РФ подтвердили гибель двоих россиян в авиакатастрофе в Афганистане

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка

РКН проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов Альфа-банка

Пожар на терминале "НОВАТЭКа" в Усть-Луге полностью потушили

Пожар на рынке в Самаре полностью потушен

В трех регионах Поволжья снегопады нарушили завоз продуктов и топлива

В трех регионах Поволжья снегопады нарушили завоз продуктов и топлива

В Кремле сообщили о мерах по защите от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге

Следствие ходатайствует об аресте Блиновской из-за нарушения меры пресечения

Следствие ходатайствует об аресте Блиновской из-за нарушения меры пресечения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });