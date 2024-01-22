Талибы доставили выживших в крушении российского самолета в Кабул

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Четверо спасенных члена экипажа самолета, потерпевшего крушение в Бадахшане, доставлены в Кабул, сообщил в социальной сети официальный представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид.

"Состояние их здоровья хорошее, им оказана первая помощь", - отметил представитель движения.

Муджахид обнародовал видео прибытия военного вертолета талибов с членами экипажа на аэродром Кабула.

Ранее Росавиация со ссылкой на посольство РФ в Кабуле сообщила об обнаружении четверых выживших на месте падения российского самолета Falcon 10 в Афганистане.

Ранее стало известно, что на борту бизнес-джета, пропавшего с радаров вечером 20 января, было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.