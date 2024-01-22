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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В Кремле сообщили о мерах по защите от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минобороны и другие уполномоченные ведомства принимают все меры, чтобы не допустить новых атак, подобных удару беспилотников на терминал "НОВАТЭКа" в Усть-Луге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак", - ответил он на брифинге на вопрос, кто стоит за нападение на Усть-Лугу, и какие меры предпринимаются для защиты критической инфраструктуры.

Накануне на производственном комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга" случился пожар. В компании возгорание предварительно назвали результатом внешнего воздействия. Днем 21 января в МЧС сообщали, что о пострадавших информации нет, пожар на тот момент был локализован и контролировалось выгорание остатков углеводородного сырья.

Технологический процесс "НОВАТЭК -Усть-Луги" был остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента.

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), готовая продукция экспортируется морским транспортом. Комплекс также позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт.

В 2022 году комплекс переработал 6,9 млн т стабильного газового конденсата и произвел 6,8 млн т товарной продукции, в том числе 4,2 млн т легкой и тяжелой нафты, 1, 05 млн т керосина, 1,5 млн т дизельной фракции и компонента судового топлива (мазута), 78 тысяч тонн СУГ.

На комплексе реализуется проект строительства установки гидрокрекинга тяжелого остатка (мазута) с сопутствующим расширением производственной мощности.

НОВАТЭК Усть-Луга Минобороны МЧС Дмитрий Песков
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