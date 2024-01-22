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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Пожар на терминале "НОВАТЭКа" в Усть-Луге полностью потушили

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В порту Усть-Луга полностью потушили пожар, начавшийся в ночь на 21 января, сообщил глава администрации Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский. Работы по тушению там завершены.

В ночь на воскресенье произошло возгорание производственных объектов на производственном комплексе "НОВАТЭК - Усть-Луга". В компании пожар назвали вероятным следствием внешнего воздействия.

Днем 21 января в МЧС сообщали, что о пострадавших информации нет, пожар на тот момент был локализован и контролировалось выгорание остатков углеводородного сырья.

Технологический процесс "НОВАТЭК-Усть-Луги" был остановлен, для ликвидации последствий был создан оперативный штаб.

Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), готовая продукция экспортируется морским транспортом. Комплекс также позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт.

На комплексе реализуется проект строительства установки гидрокрекинга тяжелого остатка (мазута) с сопутствующим расширением производственной мощности.

НОВАТЭК Усть-Луга МЧС Юрий Запалатский Ленобласть
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