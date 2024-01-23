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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В Ростехнадзоре заявили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Радиационная обстановка на Запорожской АЭС и вокруг нее находится в пределах нормы, сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

"Радиационная обстановка как на станции, так и на территории сухого хранилища ядерного топлива (снимается у нас ежедневно) соответствует всем требованиям российского законодательства и тем рекомендациям, которые нам даёт МАГАТЭ", - сказал он на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что в настоящее время ЗАЭС в достаточной мере обеспечена водоснабжением, что "гарантирует нормальную эксплуатацию станции в том техническом состоянии, в котором она находится".

По словам Трембицкого, инспекторы его ведомства находятся на станции круглосуточно, а сам он периодически посещает АЭС.

"У нас полное взаимопонимание с новой эксплуатирующей организацией, которая создана под эгидой "Росатома". Также ежедневно проводим брифинги с представителями МАГАТЭ, с миссией. Вы знаете, что там присутствует четыре человека (инспекторы МАГАТЭ - ИФ). В рамках российского законодательства осуществляем инспекционные проверки. Более 200 было проведено в 2023 году", - сказал руководитель Ростехнадзора.

В свою очередь, Мишустин подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС требует особого внимания.

ЗАЭС МАГАТЭ Ростехнадзор Запорожская АЭС
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