ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пограничная служба ФСБ разъяснила, с какими документами несовершеннолетние граждане РФ до 14 лет могут выезжать за границу.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник отметил, что "изменился порядок пропуска через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации" в связи с изданием Указа Президента РФ от 22 ноября 2023 года № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации". Указом предусмотрен исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства РФ.

Согласно сообщению, пропуск через государственную границу РФ граждан страны в возрасте до 14 лет будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство, то есть загранпаспорта, дипломатического или служебного паспортов. Также таким документом является свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению, выданное органом, ведающим делами о гражданстве в стране и свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Федерации и печатью этого органа.

Кроме того, удостоверить личность несовершеннолетнего может документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве России и печатью этого органа.

"Документами, указанными в подпунктах "а" - "в" может также подтверждаться наличие гражданства Российской Федерации у детей, сведения о которых внесены в эти документы и заверены подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

Там напомнили, что для оформления необходимых документов, в том числе проставления отметок, необходимо обращаться в территориальные органы МВД России.