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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В РФ планируют создать космоплан для полетов на национальную орбитальную станцию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев сообщил о планах создания космоплана для полётов на Российскую орбитальную станцию (РОС).

В презентации Соловьева, представленной на пленарном заседании 48-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева ("Королевские чтения"), показана конфигурация космоплана. Корабль представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа "несущий корпус" с отклоняемым стреловидным V-образным крылом.

По словам Соловьева, выведение космоплана на орбиту планируется осуществлять с помощью ракеты-носителя среднего класса. Экипаж корабля будет составлять четыре человека.

Он отметил, что среди преимуществ космоплана возможность двукратного прохождения над любой точкой Земли за счет изменения наклонения орбиты и уменьшение производственных расходов за счет многоразовости корабля.

26 апреля 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что в РФ востребован проект создания многоразового космического челнока для возвращения грузов с орбиты, ведутся научно-исследовательские работы, однако не хватает финансирования.

Ранее наибольшее развитие тема возвращаемых летательных аппаратов, способных снова отправляться в космос, получила в США, где много лет существовала программа Space Shuttle ("Космический челнок"), в которой использовались многоразовые корабли, схожие по внешнему облику с самолетами, которые так же садились на Землю, как и обычная авиация.

Программа просуществовала 30 лет и была свернута в 2011 году, за это время было совершено 135 полетов. Из пяти "челноков", летавших в космос, два потерпели катастрофу. В 1986 на старте "Челленджера" взорвался внешний топливный бак, что привело к разрушению корабля, в результате чего погибли семь членов экипажа. В 2003 году при возвращении на Землю разрушился шаттл "Колумбия", теплозащитный слой которого оказался поврежденным при старте. Погибли также все семь членов экипажа.

В СССР существовал проект, аналогичный американской программе Space Shuttle, в рамках которого было создано несколько "челноков", один из которых - "Буран" - совершил единственный полет в автоматическом режиме. После развала Советского Союза программа была закрыта.

В октябре 2020 года, согласно данным с портала госзакупок, "Роскосмос" объявил тендер на изучение возможности создания многоразового космолета.

Орбитальный самолет, к которому относятся и космопланы, и космолеты, совмещает в себе свойства самолета и космического корабля. Аппараты данного типа способны совершать горизонтальную посадку, а также выполнять полеты в атмосфере, используя подъемную силу планера.

космос РКК Энергия
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