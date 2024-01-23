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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Утром во вторник ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Войска РФ во вторник утром нанесли групповой удар наземным и авиационным оружием по украинским цехам, производящим ракеты и боеприпасы, заявили в Минобороны России.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества", - сказали в Минобороны.

По данным ведомства, цель удара достигнута - "все назначенные объекты поражены".

Минобороны Украина
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