Белоярская АЭС в 2028 г. намерена ввести хранилище для радиоактивных отходов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Белоярская атомная станция (БАЭС, Свердловская область) в 2028 году введет хранилище для твердых радиоактивных отходов в рамках вывода из эксплуатации первой очереди энергоблоков АЭС, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе станции.

Уже проведена государственная историко-культурная экспертиза участка под строительство объекта. "Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов на Белоярской АЭС с количеством мест хранения 9 551 контейнер возможно", - говорится в акте экспертизы, размещенном на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно акту, хранилище расположится вблизи энергоблока №3. Площадь земли, где планируется возводить хранилище, составляет около 20,3 тыс. кв. м.

Как сообщалось, Белоярская АЭС также планирует в рамках вывода из эксплуатации первой очереди энергоблоков АЭС запустить комплексы по переработке жидких и твердых радиоактивных отходов.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса в 1981 и 1989 годах соответственно. Сейчас они находятся в режиме длительной консервации с выгруженным из реактора топливом. Получение лицензии на вывод блоков запланировано на 2032 год, сообщалось на сайте "Росатома".

В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).