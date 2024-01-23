Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Карачаево-Черкесии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сход снежных лавин возможен в горах Карачаево-Черкесии, в республике объявлено экстренное предупреждение, сообщает ГУ МЧС России по КЧР во вторник.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24-26 января в горах КЧР лавиноопасно, говорится в сообщении.

Сход снежных масс может стать причиной повреждения зданий и сооружений, линий связи и ЛЭП, объектов инфраструктуры, перекрытия автодорог, мостов и тоннелей, отмечают в МЧС.