Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке участия РФ в "ЭКСПО-2025" в Осаке

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об упразднении оргкомитета по подготовке участия России во Всемирной выставке "ЭКСПО-2025", которая пройдет в городе Осака (Япония).

"Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2025"", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Крупнейшая международная научно-техническая выставка "ЭКСПО-2025" пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года, ее тема - "Создание общества будущего для нашей жизни". В конце 2021 года Россия планировала принять в ней участие, тогда же был создан оргкомитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ в выставке.

Ранее Россия подавала заявку на проведение "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге. Однако по итогам отбора заявок Международное бюро выставок выбрало местом ее проведения Осаку.