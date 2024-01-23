Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО над Валуйским городским округом.

"Сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново", - написал глава региона в телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее во вторник, 23 января, глава региона сообщил об атаках с украинской стороны на территории Борисовского района и Шебекинского городского округа. В селе Терезовка повреждения получили частный жилой дом и два гражданских автомобиля. На хуторе Лозовая Рудка в одном из домов были выбиты окна, посечены стены, нарушена линия электропередачи.