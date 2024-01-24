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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Турист в Сочи украл и проиграл в казино 1,5 млн рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего туриста из Ульяновска: его подозревают в краже у гражданской жены 1,5 млн рублей, которые он затем проиграл в казино. Об этом сообщила пресс-служба городского УВД.

В полицию обратилась потерпевшая. По ее словам, она продала квартиру в Ульяновске и планировала потратить деньги на первый взнос за жилье в Сочи. В Сочи они арендовали с приятелем квартиру. Теперь, по ее словам, из квартиры пропали накопленные 1,5 млн рублей, а ее приятель перестал появляться дома и не отвечает на телефонные звонки.

Подозреваемого задержали на выезде из Сочи. "Установлено, что деньги он проиграл в казино", - заявили в УВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК ("Кража").

Сочи Ульяновск МВД
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