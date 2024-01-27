Экономически значимые организации смогут не раскрывать информацию о деятельности

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает экономически значимым организациями (ЭЗО) и перешедшим на прямое владение акциями и долями в них лицам не раскрывать данные о деятельности.

Документ от 26 января 2024 года N73 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми связанными с ними лицами" опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ позволяет ЭЗО не обнародовать информацию, которая должна раскрываться в соответствии с законами об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, банках, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности и других.

В указе отмечается, что компании обязаны предоставлять информацию по запросу федеральных органов исполнительной власти, но эти данные не должны публиковаться в государственных информационных системах и на других ресурсах.

Понятие ЭЗО появилось в российском законодательстве летом 2023 года, тогда вступил в силу закон №470-ФЗ, который наделил правительство правом формировать перечень таких организаций. Он в частности позволяет конечным российским бенефициарам этих организаций, которые владеют ими через иностранные холдинговые структуры, через суд получить их акции и доли в них в прямое владение, а также перейти на прямую выплату дивидендов.

Перечень ЭЗО до сих пор не опубликован. В него могут быть включены организации с суммарным объемом выручки (с учетом юрлиц, входящих в одну группу) более 75 млрд рублей, совокупной стоимостью активов свыше 150 млрд рублей, суммой уплаченных налогов не менее 10 млрд рублей и количеством сотрудников более 4 тыс. (должно соблюдаться одно из этих условий).

Кроме того, такой статус могут получить системно значимые кредитные организации и их материнские структуры, компании, которые внедряют технологии и программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг либо участвуют в создании и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, либо признаны на 1 февраля 2022 года субъектом критической информационной инфраструктуры или градообразующим предприятием.

В конце 2023 года список организаций, которые могут претендовать на статус ЭЗО, был расширен. В частности, добавлены участники рынка ценных бумаг - управляющие компании (УК), распоряжающиеся активами не менее 300 тыс. клиентов на сумму более 400 млрд рублей. Также в перечень ЭЗО разрешается включать компании, если их услугами и сервисами пользуются более 2 млн человек.