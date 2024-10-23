"Совкомфлоту" предложили разрешить самому определять перечень раскрываемой информации

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минтранс предлагает дать ПАО "Современный коммерческий флот" право самостоятельно определять перечень раскрываемой информации.

Ведомство подготовило проект такого указа президента и выложило его на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами". Право самостоятельно определять объем раскрываемых данных тогда получили 46 организаций.