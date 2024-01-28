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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В белгородском селе обезвредили найденный ранее неразорвавшийся боеприпас

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава администрации Белгородского района Белгородской области Анна Куташова сообщила об обезвреживании снаряда, обнаруженного ранее неразорвавшимся.

"Боеприпас в Стрелецком обезврежен. Мероприятия по вывозу взрывоопасного предмета завершены силами министерства обороны, Росгвардии и МЧС", - написала она в воскресенье в своем телеграм-канале.

Куташова отметила, что жертв и пострадавших нет.

Глава районной администрации сказала, что жители могут возвращаться в свои дома.

Ранее Куташова сообщила об эвакуации жителей нескольких улиц в селе Стрелецком в связи с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса.

Белгородская область Белгородский район Анна Куташова
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