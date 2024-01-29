Пошлину за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО хотят отменить

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект об отмене госпошлины за регистрацию техники, безвозмездно переданной в зону спецоперации, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Когда поправки в Налоговый кодекс вступят в силу, процесс регистрации для такого транспорта станет бесплатным. Это касается регистрации, выдачи госномеров, ПТС, свидетельства о праве собственности и ряда других документов", - написал Турчак в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, "речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд наших бойцов по договорам пожертвования".

Он напомнил, что о необходимости введения этой нормы ранее докладывали президенту.