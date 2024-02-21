В РФ предложили передавать конфискованное огнестрельное оружие на нужды СВО

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту с предложениями о новых мерах поддержки участников спецоперации и их семей, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак; группа также предлагает передавать конфискованное огнестрельное оружие на нужды спецоперации.

В частности, в докладе предлагается обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов; снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий, говорится в телеграм-канале Турчака.

В доклад также вошли предложения освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО.

Рабочая группа также предлагает распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (3 млн руб. в случае ранения, 5 млн руб. в случае гибели).

"Кроме этого, предлагаем не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО. На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть - недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым", - сообщил Турчак.

Все предложения выработаны с учетом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях, добавил он.