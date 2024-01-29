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Новгородские реставраторы установили возраст иконы XVIII века с помощью рентгена

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Новгородского государственного музея-заповедника при реставрации Тихвинской иконы Богоматери XVIII века установили ее точный возраст, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе ГМЗ.

"При исследовании иконы с помощью рентгена, ультрафиолета и инфракрасных лучей на ней проявилась надпись - "Март 1702 года", - пояснили в пресс-службе.

Во время реставрации с иконы сняли самые верхние потемневшие красочные слои. Вскрытую авторскую живопись покрыли лаком.

Согласно данным ГМЗ, работа неизвестного иконописца поступила в музей около 100 лет назад из новгородской церкви апостолов Петра и Павла на Славне. Размеры иконы, которую укрывал серебряный оклад, составляли примерно 37 на 32 сантиметра.

Увидеть возрожденную икону новгородцы и туристы вскоре смогут в выставочном зале в Новгородском кремле. Реставрация оклада продолжается.

Новгородский кремль
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