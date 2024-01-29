Совет директоров "Диасофта" обратится на "Мосбиржу" для получения листинга

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Диасофт" решил обратиться на "Мосбиржу" с целью получения листинга, сообщила компания.

"Обратиться в ПАО "Московская Биржа" с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством РФ и правилами листинга ПАО "Московская Биржа"", - говорится в решении совета директоров "Диасофт".

Совет также утвердил изменения к проспекту допэмиссии акций компании, который был зарегистрирован Банком России 12 января текущего года. Речь идет о 600 тысячах обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей, размещаемых по открытой подписке.

Ранее в январе гендиректор "Диасофта" Александр Глазков заявил, что компания рассматривает возможность IPO на "Мосбирже" в I полугодии 2024 года.

Впрочем, в годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Диасофт" за 2023 год (по РСБУ) говорится о том, что IPO компании намечено на февраль 2024 года. Параметры планируемого размещения и возможная оценка стоимости компании пока не раскрываются.

Основными целями IPO Глазков называл необходимость инвестиций для поддержания позиций в сегменте ПО для финсектора, расширение присутствия в сегменте корпоративного софта для разных сфер экономики и органов власти, системного ПО и средств разработки, а также повышение привлекательности компании как работодателя.

"Диасофт" активен на рынке с 1991 года и является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

В настоящее время ПАО "Диасофт" (до января текущего года было АО) является головной структурой одноименной группы компаний. Акционерный капитал компании представлен 10 млн акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Они распределены между 23 физлицами и одним юрлицом. Крупнейшими акционерами "Диасофта" являются Александр Глазков (21,07%), Александр Генцис (17,36%), Андрей Дымов (12,51%), Александр Ляшков (5,02%), Олег Михалев (18,76%) и Олег Рощупкин (12,47%).

В группу входит 14 предприятий, включая две зарубежные "дочки". В компаниях группы работают около 1,8 тыс. человек. Её подразделения расположены в семи городах РФ.

По итогам 6 месяцев 2023 финансового года (на 30 сентября 2023 года) выручка группы по МСФО составила 3,4 млрд рублей, показав рост год к году на 23,5%. EBITDA увеличилась на 51% и составила 1,2 млрд рублей.