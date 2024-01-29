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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Беглов пригласил Путина на церемонию начала строительства Большого Смоленского моста

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил президента Владимира Путина принять участие в церемонии забивки первой сваи Большого Смоленского моста. Путин в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым.

"Безусловно, конечно, это Большой Смоленский мост. За 40 лет мы впервые начинаем строить мост. Мы заложили камень. Владимир Владимирович, если у вас найдется время, первую сваю в марте месяце забьем", - сказал Беглов.

24 декабря 2023 года на месте строительства Большого Смоленского моста открыли закладной камень.

Большой Смоленский мост будет 20-м разводным в Петербурге. Он предусмотрен Генеральным планом и концепцией развития транспортной системы города, спроектирован в петербургских традициях и органично впишется в существующий архитектурный облик города.

Новый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в городе - между Володарским мостом и мостом Александра Невского. К улично-дорожной сети его подключат через развязки - на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Проектом предусмотрено шесть полос движения автотранспорта (по три в каждую сторону), в центре - два полотна для движения трамваев. С одной стороны моста будет пешеходная дорожка, с другой - велосипедная. Из шести полос две предусмотрены для пассажирского автотранспорта, четыре - для автомобилей. Разводной пролет - двукрылый. В сведенном положении высота центральной части моста над водой составит 15 метров. Ширина судоходного пролета - 60 метров. Протяженность новой переправы составит порядка 1,6 километра, ширина - 38 метров.

Александр Беглов Петербург Смоленский мост Владимир Путин
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