Путин обратил внимание властей Петербурга на вопросы экологии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин расценил как хорошие показатели роста промышленного производства в Санкт-Петербурге, однако отметил, что вопросы экологии требуют особого внимания властей.

"Темп промышленного производства в Петербурге в три раза выше, чем по стране, - хороший показатель. Аварийного жилья не так много. Уровень финансовой обеспеченности - хороший. Безработица - на минимальном уровне. Хорошие показатели", - сказал Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Вместе с тем, по словам Путина, есть проблемы, требующие более пристального внимания.

"Есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания: экология, объекты культурного высокого значения, уличные сети, дорожные сети внутри города. Есть чем заняться: у вас тут большое хозяйство", - отметил он.