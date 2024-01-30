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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Собянин сообщил о 400 тыс. новых пользователей портала mos.ru

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В 2023 году число пользователей столичного портала mos.ru увеличилось более чем на 400 тыс. человек, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

"В прошлом году на нем (mos.ru - ИФ) зарегистрировались больше 400 тысяч новых пользователей. Услугами и сервисами воспользовались свыше 760 млн раз", - отметил мэр.

По его словам, на сайте стал удобней поиск, появился раздел "Помощь", в личном кабинете модернизирован раздел "Безопасность".

Кроме этого, был запущен сервис "Мой питомец", упрощена регистрация старшеклассников на прохождение государственной итоговой аттестации, модернизирована услуга записи в первый класс.

Каталог сервиса "Вывоз ненужных вещей" был пополнен новыми предметами для утилизации.

Для горожан старшего возраста открыт онлайн-сервис записи в проект "Московское долголетие".

"Портал постоянно развивается и помогает москвичам решать повседневные задачи быстро и просто", - написал Собянин.

Сергей Собянин Москва
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