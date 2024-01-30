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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

В Кремле высказались за деэскалацию на фоне планов США ударить по объектам Ирана

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Кремле не приветствуют намерения США нанести удары по связанным с Ираном объектам на Ближнем Востоке в ответ на нападение на американских военных в Иордании, считают, что сейчас нужно стремиться к деэскалации в регионе.

"Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе и к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы наблюдаем в регионе", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о соответствующих планах Вашингтона.

"Мы не будем приветствовать и продолжения таких шагов, от кого бы это продолжение ни исходило. Мы считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный и, наоборот, сейчас время шагов по деэскалации напряженности. Это - единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и деэскалацию", - добавил представитель Кремля.

Газета Politico, ссылаясь на источники из числа американских чиновников, сообщила, что президент США Джо Байден, который считает, что ответственность за гибель американских военнослужащих в результате атаки на базу в Иордании лежит на Иране, дал указание своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, включая военный.

Издание сообщает, что в качестве вариантов, которые рассматривает Пентагон, может быть нанесение ударов по иранскому персоналу в Сирии или Ираке, а также же по иранским военно-морским силам в Персидском заливе.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения.

В свою очередь, иорданские власти заявляли, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.

Дмитрий Песков Иран США
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