В I чтении принят проект о расчетах с аффилированными кредиторами финансовой организации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о субординированных требованиях кредиторов к банкам, страховым компаниям и НПФ при их банкротстве. Удовлетворение требований, аффилированных с этими финансовыми организациями кредиторов, будет вестись после расчета с иными кредиторами.

Документ (№214674-8) был внесен в парламент в октябре 2022 года. Автор – депутат Владислав Резник.

Законопроект вводит в ФЗ "О банкротстве" новые статьи, в которых прописывает особенности субординации требований кредиторов страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), кредитных организаций.

"В целях повышения размера удовлетворения требований неаффилированных кредиторов финансовых организаций устанавливаются следующие особенности правового положения лиц, являющихся контролирующими или заинтересованными по отношению к финансовой организации: требования указанных лиц подлежат удовлетворению после удовлетворения требований всех иных кредиторов (субординированные требования)", - говорится в пояснительных материалах.

Уточняется, что кредиторы по субординированным требованиям не имеют права голоса на собраниях кредиторов, не могут быть избраны в состав комитета кредиторов, не вправе быть представителями иных кредиторов.

В случае выявления обстоятельств для субординации требований после их включения в реестр требований кредиторов вопрос об их субординации будет решать арбитражный суд.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.