Поправки к процедуре банкротств страховых компаний и НПФ прошли I чтение

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в рамках процедур банкротства страховых компаний и НПФ позволяет учредителям или третьим лицам компаний подать заявление о намерении погасить задолженность и после этого приобрести право собственности на ее имущество.

Депутат Владислав Резник внес законопроект № 214674-8 в палату в октябре 2022 года.

"После закрытия реестра любой акционер либо третье лицо может обратиться и, покрыв соответствующие затраты, получить в натуральном виде имущество. Эта норма действует для банков в течение последних 10 лет, с 2014 года, через эту процедуру прошло 22 банка, опыт показал, что успешно, и сейчас это распространяется на страховые организации и пенсионные фонды", - сказал Резник, представляя законопроект на заседании Госдумы.

Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов считает, что принятие закона будет способствовать максимально быстрому удовлетворению требований кредиторов, в то время как сейчас процедура банкротства в среднем занимает около 5,5 лет.

"У нас есть ряд замечаний, это касается, прежде всего, средств на депозите, которые размещают желавшие - третье лицо или акционер - для того, чтобы погасить долги. Мы считаем, что 10 млн рублей для организации со значительными активами - это недостаточная сумма. Мы считаем, что нужно установить процент от объема активов, не менее 10%, с тем, чтобы избежать злоупотреблений", - сказал Гаврилов, выступая в Думе.

"Фильтром для вхождения в эту процедуру является требование к финансовой организации, чтобы объем требований кредиторов был сравним с достаточным объемом денежных средств на счетах организации. Мы считаем, что нужно оценивать не остатки денежных средств на счетах, а объем ликвидных активов, чтобы избежать злоупотреблений", - добавил депутат, комментируя возможные доработки законопроекта ко второму чтению.

Согласно законопроекту, заявление о намерении удовлетворить требования кредиторов может быть подано учредителем (участником) компании или третьим лицом после закрытия реестра кредиторов. В заявлении указывается срок погашения, который не может превышать один год. В случае если указанный срок превышает 3 месяца, вопрос об удовлетворении заявления о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом, если менее 3 месяцев - соответствующее заявление императивно принимается арбитражным управляющим.

Если срок погашения требований кредитора превышает 3 месяца, то процедура банкротства финансовой организации продолжается до момента предоставления заявителем денежных средств для погашения обязательств финансовой организации, т.е. имущество продается на торгах, а если срок не превышает 3 месяцев - процедура продажи имущества приостанавливается.

Также предусматриваются, что заявитель отвечает по перешедшим к нему обязательствам страховой организации или негосударственного пенсионного фонда в пределах стоимости перешедшего ему имущества.

Крайний срок представления поправок к законопроекту - 28 февраля.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.