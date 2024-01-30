Мосэнерго не подтвердило информацию о возгорании на ТЭЦ-23

Станция работает в обычном режиме

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ТЭЦ-23 работает в обычном режиме, на территории электростанции возгораний не было, сообщила пресс-служба ПАО "Мосэнерго", комментируя сообщения о возможном возгорании на объекте.

"Станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", - говорится в сообщении.

ТЭЦ-23 - одна из крупнейших электростанций "Мосэнерго". Ее установленная электрическая мощность - 1420 МВт, тепловая - 4530 Гкал/ч. Электростанция обеспечивает энергией Восточный, частично Северо-Восточный и Центральный административные округа столицы с населением более 2 млн человек.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность её 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация о возгорании на ТЭЦ-23.