Российская армия улучшила положение на краснолиманском направлении

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении проведения специальной военной операции, "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи на донецком, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"На краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества", - сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, "на донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции".

На краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Потери противника составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin, говорится в сводке.

На донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 42-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР). Отражены четыре атаки штурмовых групп 22-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное (ДНР), информирует ведомство.

По его данным, противник потерял на этом направлении свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка AS-90, три артиллерийские системы М777, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие "Гиацинт-Б", пять самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", склад боеприпасов.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы FH-70, артиллерийская система М777, орудие Д-30, сказано в сводке.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с авиацией отражена атака и нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30", - сообщает Минобороны России.

По его сведениям, на херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Днепр" и комплексного огневого поражения потери противника составили до 50 военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, два автомобиля, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.