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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Шойгу заявил о потере Украиной более 23 тысяч военных убитыми и ранеными за январь

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Украинская армия потеряла в январе текущего года убитыми и ранеными более 23 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ в пятницу.

По его данным, "уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное". "В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS", - сказал Шойгу.

Российские военные нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре ВСУ и по ее объектам военно-промышленного комплекса в январе, заявил Шойгу. По его словам, поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

"С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации", - сказал министр обороны РФ.

Он сообщил, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, российские подразделения "продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю".

"В ходе активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка", - заявил Шойгу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Украина Минобороны РФ
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