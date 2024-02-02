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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

В Думе предложили запретить перевод с/х земель в регионах без разрешения Минсельхоза

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы предлагают запретить региональным властям переводить сельскохозяйственные земли в другую категорию без разрешения Минсельхоза.

Документ (№542461-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Авторы – группа депутатов во главе с руководителем комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Согласно действующему законодательству, перевод земель из одной категории в другую не допускается в случае прописанного в федеральных законах запрета; наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы; несоответствия планируемого использования земель документам территориального планирования. Авторы законопроекта предлагают дополнить этот перечень еще одним ограничением: перевод земель будет запрещен в случае отсутствия согласования с Минсельхозом перевода земель сельскохозяйственного назначения в иные категории.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные, согласно которым площадь земель сельскохозяйственного назначения в РФ в 2022 году сократилась в 1,6 раза по сравнению с 1990 годом: с 638 млн гектаров до 379,1 млн гектаров.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума Минсельхоз
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