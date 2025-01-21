Реформа согласования перевода сельхозземель в другие категории прошла I чтение

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязательного согласования с Минсельхозом перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории.

Законопроект № 542461-8 в феврале 2024 года в палату внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. Поправки предлагается внести в Земельный кодекс, федеральные законы "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую". Принятие закона, по мнению его разработчиков, позволит предотвратить сокращение площадей сельхозугодий и защитить наиболее ценные плодородные земли. Сейчас перевод земель из одной категории в другую может осуществляется органами исполнительной власти регионов без согласования с Минсельхозом.

В материалах к законопроекту говорится, что площадь сельхозземель в России значительно сократилась: с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024 году. По данным Минсельхоза, более половины переведенных из состава сельхозугодий участков остаются неосвоенными. "Таким образом, можно предположить, что в ряде случаев переводы земель сельскохозяйственного назначения в иные категории были избыточны", - говорится в заключении думского комитета по аграрным вопросам на законопроект.

Законопроект не затрагивает процесс перевода сельскохозяйственных земель в земли населенных пунктов для жилищного строительства, а также не влияет на земли, связанные с промышленностью и транспортом для приоритетных инфраструктурных проектов.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы предложил проработать механизм принятия решений о переводе сельхозземель, уточнить процедуру участия Минсельхоза в согласовании, чтобы повысить прозрачность и эффективность механизма.