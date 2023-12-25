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От бывшего собственника завода "Исеть" потребовали возмещения 658 млн рублей убытков

Об этом говорится в иске Генпрокуратуры к бизнесмену Малику Гайсину

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский районный суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры России к бизнесмену и бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину о возмещении убытков ОАО "Уральский завод электрических соединений "Исеть"" на сумму 658 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"(Сегодня - ИФ) уточнение иска было прокурора - увеличили до 658 млн рублей сумму возмещения убытков заводу "Исеть", - сказал собеседник агентства и добавил, что сначала сумма иска составляла 620 млн рублей. В связи с чем возникли убытки - представитель суда затруднился сообщить. По итогам судебного заседания рассмотрение иска отложено судом до 9 января 2024 года.

Согласно картотеке дела, иск был зарегистрирован 5 декабря, в качестве истца фигурирует замгенпрокурора, ответчика - Гайсин, в качестве третьих лиц - ООО "Уралтрейдконсалтинг", завод "Исеть" и Федеральное агентство по управлению госимуществом.

Ленинский суд в марте по иску замгенпрокурора Игоря Ткачева обратил в доход государства имущество, ответчиком выступили несколько компаний и Гайсин. Как уточнила адвокат бизнесмена, речь шла об изъятии акций завода "Исеть". Апелляционная инстанция подтвердила решение суда первой инстанции.

На лицевой счет государства в лице Росимущества, согласно материалам суда, было зачислено 55,32% уставного капитала общества.

На конец июня 2023 года 55,32% акций "Исети" владели связанные с Гайсиным компании, еще 24,78% - АО "РТ-Проектные технологии" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Член правления завода Александр Французов, согласно списку аффилированных лиц предприятия, был собственником 0,0141% его акций.

В августе Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций ОАО "Уралбиофарм" и банка "Вятич", стоимость активов превысила 3 млрд рублей. Тогда надзорное ведомство указывало, что Гайсин незаконно приобрел эти активы в 1990-е годы, пока был депутатом Госдумы, вопреки запрету на ведение бизнеса.

Уральский завод электрических соединителей "Исеть", согласно данным на его сайте, выпускает электрические и оптические соединители для компаний в сфере приборостроения, авиации, судостроения, железнодорожного и автомобильного транспорта, вычислительной техники, космической и атомной промышленности. Всего завод выпускает около 1 млн изделий ежегодно для 1,5 тыс. предприятий. Имеет полный цикл производства.

Екатеринбург Ленинский суд Генпрокуратура Исеть Малик Гайсин
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