Российский космонавт Кононенко установит мировой рекорд по пребыванию в космосе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко в воскресенье установит мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов.

Как ожидается, в 11:30:08 по московскому времени Кононенко превысит достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Кононенко, являющийся командиром отряда космонавтов "Роскосмоса", проводит свой пятый космический полет. По завершении текущей экспедиции, запланированной на 23 сентября 2024 года, суммарный налет Кононенко составит 1 110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в г. Чарджоу Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт им. Жуковского по специальности "Двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик". С 1996 г. по 1998 г. проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. В марте 1998 года ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". Кононенко отправился в первый космический полет 8 апреля 2008 года в составе 17-й основной экспедиции МКС, возвращение на Землю состоялось 24 октября 2008 года.