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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В РФ упростят процедуру допуска транспортных компаний к международным автоперевозкам

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - С 1 сентября 2024 года срок предоставления госуслуги по допуску отечественных транспортных компаний к международным автоперевозкам сократится с 20 до 5 рабочих дней.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте правительства.

"Также сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска. В зависимости от требований, предъявляемых к перевозчикам тех или иных грузов, транспортные компании смогут отправлять в Ространснадзор от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение "даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объёмы внешней торговли".

Правительство РФ Михаил Мишустин
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