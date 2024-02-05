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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В Кремле заявили о готовности оспаривать в судах возможные решения Запада по активам РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Если Запад решит использовать замороженные активы РФ, это будет глубоко незаконно и повлечет очень долгие судебные перспективы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В случае если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие на многие десятилетия судебные перспективы", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных активов ЦБ РФ в качестве залога по облигациям для финансирования Украины.

"Разумеется, РФ будет такие решения оспаривать. Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", - подчеркнул он.

По его словам, посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе тех, кто будет реализовывать подобные решения.

При этом Песков заметил, что пока неизвестно, насколько эта публикация соответствует действительности, важно дождаться официальной информации.

"Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия, мы будем очень внимательно наблюдать", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков ЕС РФ
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