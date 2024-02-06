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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Глава Евросовета видит необходимость использовать в интересах Киева активы РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что согласен с необходимостью использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, и заверил евродепутатов, что работа для решения этой задачи ведется.

"Это непростая задача, потому что есть юридические и международные ограничения. Нужно работать, и мы это делаем с партнерами по G7", - сказал Мишель во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, где обсуждался вопрос о дальнейшей помощи Евросоюза Украине.

Отвечая в заключительном слове после дебатов на вопросы парламентариев, он подчеркнул, что к помощи Украине следует относиться не как к "благотворительности", а как к "обязательствам перед будущими поколениями". И Евросоюзу надлежит следить за тем, чтобы "каждый евро помощи Украине был инвестирован в нашу безопасность и стабильность на ближайшие десятилетия", отметил Мишель.

Евросовет Шарль Мишель Украина ЕС
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