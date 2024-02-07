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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Совбез заявил о 200 тыс. кибератак на информационную инфраструктуру РФ в 2023 г.

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Около 200 тыс. кибератак было совершено на российскую информационную инфраструктуру в прошлом году, сообщил начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности РФ Алексей Петров в среду на Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2024".

"Интернет превратился из безопасной среды экономического развития суверенных стран в арену геополитического противостояния. Как следствие, за последние годы мы наблюдаем изменение масштаба и характера информационных угроз. Так, только за 2023 год в отношении информационной инфраструктуры РФ было совершено около 200 тыс. наиболее опасных компьютерных атак. Такие атаки в основном организуются зарубежными спецслужбами с привлечением сообщества международных преступников", - сказал Петров.

По его словам, "современная ситуация в информационном пространстве характеризуется глобальным противостоянием стран Запада с Россией и не только, а также со странами, которые отстаивают свой суверенитет в информационном пространстве".

Он добавил, что "при этом мы видим, что в годовом отчёте АНБ (Агентства национальной безопасности - ИФ) США Россия названа угрозой региональной безопасности и глобальной стабильности, а Украина обозначена ключевым приоритетом АНБ".

"При этом в июле 2022 года глава Киберкома АНБ заявил агентству Sky News, что американские военные хакеры проводили против России кибератаки в поддержку Украины. Ну, в общем, можно сказать, что маски сброшены, не буду приводить - их было достаточное количество - признаний со стороны западного сообщества", - сказал Петров.

Совбез РФ
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