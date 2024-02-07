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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

На Горьковской железной дороге опаздывают три пассажирских поезда

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Из-за остановки грузового поезда на перегоне между Татарстаном и Удмуртией начали отставать от расписания два пассажирских и один пригородный поезд, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал РЖД).

В частности, задержаны пассажирские поезда №82 Москва - Улан-Удэ (на 1 час 45 минут) и №26 Москва - Ижевск (на 1 час 40 минут), а также электричка Казань - Кизнер (на 1 час 34 минуты).

Грузовой состав был остановлен в 7:41 по Москве на перегоне Сосновка - Кизнер ГЖД по техническим причинам.

ГЖД также сообщает, что по техническим причинам был задержан поезд №112, следующий из Москвы в Круглое Поле (Татарстан). Он отстал от графика из-за остановки на станции Урмары в Чувашии в 3:39. Поезд продолжил путь по маршруту с отставанием от графика на 4 часа 15 минут.

Казань Татарстан Москва Улан-Удэ РЖД Удмуртия ГЖД
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