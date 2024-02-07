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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минтруд сообщил о росте числа занятых в РФ на 1,6 млн человек за 2023 год

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил о росте числа занятых в России в 2023 году.

"Численность занятых за год возросла на 1,6 млн человек. Такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным, в том числе, благодаря госслужбе занятости", - сказала Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

По его данным, службой занятости за 2023 год трудоустроено свыше 1,4 млн граждан. Он отметил, что трудоустройство касалось по большей части производства, строительства и социальной сферы.

"Особое внимание к трудоустройству граждан с инвалидностью. Центрами занятости напрямую трудоустроены почти 54 тыс. таких соискателей", - подчеркнул Котяков.

Регионами-лидерами по трудоустройству инвалидов министр назвал Красноярский край, Волгоградскую область и Татарстан.

Кроме того, в прошлом году центрами занятости было трудоустроено более 13,5 тыс. ветеранов СВО и членов их семей.

В сентябре 2023 года Котяков заявлял о потребности российской экономики в кадрах к 2030 году в более чем 73 млн человек. По его данным, наибольшая потребность сложится в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT-сфере.

Антон Котяков Минтруд РФ
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