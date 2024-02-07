Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

УАЗ с марта повысит зарплату на 10%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Ульяновский автозавод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс") с 1 марта повышает часовые тарифные ставки и должностные оклады работников на 10%, сообщила пресс-служба "УАЗа".

"Принятое решение, направленное на повышение мотивации сотрудников, позволит улучшить социальные параметры деятельности предприятия", - цитирует пресс-служба генерального директор ООО "УАЗ" Алексея Спирина.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в среду обсудил производственные планы и новые проекты с руководством ПАО "Соллерс" и "УАЗа".

"Увеличение зарплат обусловлено наращиванием темпов производства и развитием мощностей", - написал Русских в своем телеграм-канале по итогам встречи.

Как сообщалось, в прошлом году зарплата на "УАЗе" была повышена на 21%.

"Ульяновский автомобильный завод" является ключевым активом группы "Соллерс".

УАЗ Ульяновский автомобильный завод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снижение цен на яйца с 30 января по 5 февраля замедлилось до 0,7%

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%

Минобороны РФ сообщило о перехвате семи снарядов РСЗО над Белгородской областью

Минтруд сообщил о росте числа занятых в РФ на 1,6 млн человек за 2023 год

Минтруд сообщил о росте числа занятых в РФ на 1,6 млн человек за 2023 год

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Движение по трассе "Дон" в сторону Москвы перекрыто из-за массового ДТП

В Подмосковье на трассе "Дон" столкнулись почти 30 автомобилей

Суд попросили признать экстремистским движение в поддержку Фургала

Главу военной разведки Украины внесли в российский список террористов

Думе предложили продлить эксперимент по курортному сбору до конца 2029 года

Думе предложили продлить эксперимент по курортному сбору до конца 2029 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });