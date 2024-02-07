УАЗ с марта повысит зарплату на 10%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Ульяновский автозавод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс") с 1 марта повышает часовые тарифные ставки и должностные оклады работников на 10%, сообщила пресс-служба "УАЗа".

"Принятое решение, направленное на повышение мотивации сотрудников, позволит улучшить социальные параметры деятельности предприятия", - цитирует пресс-служба генерального директор ООО "УАЗ" Алексея Спирина.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в среду обсудил производственные планы и новые проекты с руководством ПАО "Соллерс" и "УАЗа".

"Увеличение зарплат обусловлено наращиванием темпов производства и развитием мощностей", - написал Русских в своем телеграм-канале по итогам встречи.

Как сообщалось, в прошлом году зарплата на "УАЗе" была повышена на 21%.

"Ульяновский автомобильный завод" является ключевым активом группы "Соллерс".