Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после утечки воды с "Фукусимы-1"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Превышения допустимых показателей радиоактивных веществ после утечки нескольких тонн радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" не зафиксировано, сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре.

"С 2011 года Роспотребнадзор в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ ежедневно проводит радиационный мониторинг объектов окружающей среды. В настоящее время превышений допустимых показателей не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, как уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всей продукции водного промысла.

"Каждая партия проходит скрининговые исследования на показатели радиационной безопасности. На сегодняшний день исследовано свыше 7 тонн водных биоресурсов. Уровни содержания цезия-137 и стронция-90, находятся на уровне фоновых значений, за 12 лет рост не замечен", - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве подчеркнули, что лабораторный контроль пищевых продуктов из водных биоресурсов находится на особом контроле Роспотребнадзора.

Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что на японской аварийной АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 5,5 тонн радиоактивной воды. По заявлениям представителей АЭС, попадание в океан радиоактивной воды не зафиксировано. Вода впиталась в почву, которая впоследствии будет срезана и утилизирована.