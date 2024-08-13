На АЭС "Фукусима-1" в августе из аварийного блока начнут извлекать радиоактивные обломки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) планирует уже в августе начать извлечение обломков, содержащих расплавленное ядерное топливо, на одном из трех пострадавших реакторов, сообщило Kyodo News.

Удаление радиоактивного мусора считается одной из самых сложных задач при выводе из эксплуатации "Фукусимы-1", реакторы которой были серьезно повреждены из-за потери функций охлаждения, вызванной землетрясением и цунами 2011 года отмечает агентство.

TEPCO намерена извлечь всего несколько граммов мусора из второго энергоблока в ходе первой попытки, а дорожная карта по удалению примерно 880 тонн мусора из первого, второго и третьего энергоблоков, пострадавших от расплавления, пока не определена.

Согласно графику вывода из эксплуатации АЭС, разработанному правительством и TEPCO, удаление радиоактивного мусора станет третьим и последним этапом процесса, который, по прогнозам, займет от 30 до 40 лет.

Предстоящая операция, которая, как ожидается, продлится около двух недель, будет включать установку дистанционно управляемой выдвижной трубы в защитную оболочку реактора для пробного извлечения обломков.

Первоначально TEPCO планировала начать извлечение мусора из блока № 2 в 2021 году, но отложила это на 2022 год из-за пандемии коронавируса и необходимости усовершенствовать роботизированную руку. Тогда компания заявила, что намеревалась осуществить этот процесс во второй половине 2023 финансового года, но отказалась от этого плана из-за технических трудностей.