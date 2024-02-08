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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Ухаживающим за инвалидами сохранят соцпособие и в случае трудоустройства

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило сохранение ежемесячного пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства для работающих граждан, сообщает сайт правительства.

"По указу президента с 2024 года граждане, которые ухаживают за инвалидами, продолжат получать пособие по уходу в размере 10 тыс. рублей ежемесячно даже в случае трудоустройства. Необходимые для этого изменения внесены в правила осуществления таких выплат и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Речь идет о ежемесячных выплатах, которые полагаются родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства I группы. Раньше такие выплаты могли получать только неработающие граждане. Теперь их также будут выплачивать родителям и опекунам, работающим неполный день, в том числе дистанционно или на дому.

"У граждан появится больше возможностей совмещать заботу о близких и профессиональную деятельность, при этом сохранить поддержку государства", - отметил Мишустин.

Обеспечить внесение изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами, в случае их частичной занятости, поручил президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Соответствующий указ президента был подписан в декабре 2023 года.

Владимир Путин Михаил Мишустин Правительство
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