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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Дистанционные проверки бизнеса через мобильное приложение начнутся в 2024 г.

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пилотный проект по проведению дистанционных проверок бизнеса с помощью специального мобильного приложения "Мобильный инспектор" начнется в 2024 году, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"В 2024 году в сфере контроля и надзора начнет применяться механизм дистанционных проверок с помощью специального мобильного приложения "Мобильный инспектор". Оно позволяет проводить контрольное мероприятие посредством видеосвязи", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В нем указано, что в режиме реального времени приложение отслеживает геопозицию контролируемого лица, сохраняет фото-, видео- и аудиоматериалы проверки. Таким образом, контролер может быть уверен в достоверности предоставляемой бизнесом информации. При этом как предпринимателю, так и инспектору в любой момент доступна история всех проведенных контрольных мероприятий.

Григоренко сообщил, что участниками пилотного проекта по проведению дистанционных проверок с помощью мобильного приложения станут МЧС России, Ростехнадзор и Росздравнадзор. Планируется, что в рамках пилотного проекта минимум 20% от общего количество проверок пройдут удаленно, приводятся в сообщении пресс-службы правительства слова вице-премьера.

Дмитрий Григоренко МЧС России Росздравнадзор Ростехнадзор
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