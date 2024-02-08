Пожар на газопроводе в Прикамье не повлиял на график движения поездов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Грузовые и пассажирские поезда следуют через поселок Куеда (Пермский край), где произошло возгорание промыслового газопровода и домов, в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала ОАО "РЖД" - "Горьковская железная дорога".

"Все пассажирские и грузовые поезда, следующие через станцию Куеда, идут в графике. Возгорание газопровода в поселке Куеда не повлияло на железнодорожное сообщение", - сказали в пресс-службе.

Возгорание в поселке Куеда произошло вечером в четверг. По данным МЧС России, произошел порыв внутрипромыслового газопровода. Возникло факельное горение, огонь перешел на три частных жилых дома и хозпостройки.

В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Двое пострадавших переведены в реанимацию.

Пожар полностью ликвидирован в 23:35 на площади 238 кв. метров. Сгорел жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома. В тушении пожара, по уточненным данным, участвовали 71 человек и 23 единицы техники.

Первоначально в Единой дежурной диспетчерской службе Куединского округа сообщали, что в поселке Куеда произошло возгорание двух цистерн и трех домов. Однако впоследствии в официальном новостном канале РЖД опровергли информацию о возгорании грузового поезда. В сообщении отмечалось, что происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре.

Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе РЖД направила пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь.