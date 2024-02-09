Шойгу поблагодарил командование группировки "Запад" за грамотное управление

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу проверил пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск в зоне СВО, сообщили в военном ведомстве в пятницу.

Министру обороны РФ сделали доклады командующий войсками Западного военного округа и командующие объединений о текущей обстановке и планах дальнейших действий, говорится в сообщении министерства.

Шойгу поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками, в результате которого продолжается улучшение положения группировки по переднему краю, заявили в военном ведомстве.

Группировка "Запад" выполняет задачи на купянском направлении специальной военной операции на Украине.

В Минобороны РФ сообщили, что Шойгу обратил особое внимание командующих и командиров на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач.

"Командующий группировкой "Западная" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе военного ведомства о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника", - говорится в сообщении.

"Завершая работу на пункте управления, генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров - активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение", - сказано в сообщении Минобороны РФ.