Российские туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Таиланд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в Таиланде этой зимой оказался очень высоким, а в период празднования китайского Нового года с 10 по 24 февраля во многих популярных отелях сложно найти места, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.

Как отмечает директор по маркетингу компании "Русский Экспресс" Юрий Савин, спрос на направление выше, чем год назад в это же время.

"Многие отели с января по март уже на "стопах", часто приходится предлагать альтернативные варианты размещения. И более популярными стали туры с бронированием у туроператора только наземного размещения. В условиях изобилия регулярной авиаперевозки туристы часто покупают авиабилеты самостоятельно", - сказал он.

Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова назвала Таиланд лидером среди пляжных направлений этой зимой.

"Продажи выросли по сравнению с прошлым годом в разы. Но в прошлом году после пандемии направление только открывалось, вот объемы и были меньше. Глубина продаж достигает двух месяцев, а по некоторым датам и четырех. Это связано с тем, что в Таиланд поехали туристы из Китая, и на определенные числа в популярных отелях теперь нужно бронировать туры заранее. В основном, едут на 12 ночей, как и в прошлом году", - сказала она.

Иванова напомнила, что в ближайшие две недели в Таиланде будет еще сложнее найти места в хороших отелях в последний момент, так как в период празднования китайского Нового года с 10 по 24 февраля в страну массово поедут туристы из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, на конец февраля в этом году выпадают школьные каникулы в России, что дополнительно повышает спрос.

В Coral Travel сообщили, что российские туристы стали чаще выбирать Таиланд для семейного отдыха.

"Если сравнивать количество заявок с детьми в прошлом сезоне и в этом, а также до пандемии, - их стало больше. Но в целом заявок на двоих взрослых больше, чем каких-либо других. Самым популярным курортом остается Пхукет, на втором месте Паттайя", - уточнила руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова.

Оператор уже второй сезон фиксирует рост спроса на размещение в отелях 4* в Паттайе, варианты 3* выбирают реже. В Coral Travel это связывают это с тем, что разница в цене между гостиницами 3 и 4*сократилась, и туристы, которые сейчас могут позволить себе Таиланд, выбирают более высокий уровень размещения.

В компании Anex сообщили, что Таиланд в прошлом году занял второе место по объемам продаж после Турции и сейчас остается вторым по популярности направлением у россиян.

"Число желающих посетить Таиланд в этом году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот средний чек снизился на примерно 15-20%, при этом спрос на отели 5* заметно вырос, как и запросы на размещение с питанием "все включено", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева.

По словам эксперта, на снижение среднего чека повлияли и более выгодный перелет, и акции от отелей.

Туроператоры считают, что снижения цен на отели Таиланда можно ожидать не раньше апреля.

По данным управления по туризму Таиланда, в 2023 году страну посетили 1,48 млн туристов из России. Это более чем втрое превышает результат 2022 года и на 10 тыс. - допандемийного 2019 года.