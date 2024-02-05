Закупки зерна в госфонд РФ в понедельник снизились до 17,3 тыс. тонн

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Государство в понедельник закупило в интервенционный фонд 17,28 тыс. тонн зерна на 234,2 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это меньше, чем было куплено в пятницу, - 19 035 тонн на 265,6 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (35 торговых дней) в фонд закуплено 596,16 тыс. тонн зерна на 8,5 млрд рублей. В частности, государство приобрело 11 745 тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 173,9 млн рублей), 288,63 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 4,4 млрд рублей), 41 445 тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 604,6 млн рублей), 231,12 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 3 млрд рублей), 4 185тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 19 035 тонн ржи урожая 2023 года (на 203 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 13 979 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 13 261 рубль, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 11 938 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 769 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги объявлены на 6-8 февраля.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.