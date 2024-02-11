В школе-интернате им. Колмогорова 5 воспитанников госпитализированы с кишечной инфекцией

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после выявления у учащихся школы-интерната имени А.Н. Колмогорова (СУНЦ) МГУ им. Ломоносова острой кишечной инфекции.

Пятеро человек госпитализированы, 12 человек изолированы и находятся под наблюдением врачей, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что выдано предписание о приостановлении работы пищеблока.

"Всех проживающих детей осмотрят медработники. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.